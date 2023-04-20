Михалков рассказал, что не видит смысла отправлять российское кино на "Оскар"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Посылать отечественные киноленты на премию "Оскар" бессмысленно, заявил режиссер Никита Михалков, передает "Интерфакс".

"Мы видим, что получает "Оскар" сегодня, мы видим, как он изменился. Послать для того, чтобы надеяться, я лично не вижу в этом смысла", – объяснил Михалков.

Он добавил, что в России важно развивать собственный стиль в кино, а не соответствовать трендам. Режиссер также выступил за создание Евразийской академии кино.

"И в определенном смысле – противовес "Оскару". Это страны ШОС, БРИКС. Это очень дорогая премия, которая будет каждый год вручается в разных странах", – сказал Михалков.

Ранее сообщалось, что в столице стартовал 45-й Московский международный кинофестиваль. Фестиваль продлится семь дней. Открывает его фильм "Снегирь" Бориса Хлебникова.