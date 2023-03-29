Российский фильм "Накануне" получил два приза на кинофестивале во Франции

Фото: кадр из фильма "Накануне"; режиссер – Алиса Ерохина; производство – "Соль"

Картина "Накануне" российского режиссера Алисы Ерохиной получила две награды на фестивале L’Europe autour de l’Europe во Франции. Об этом сообщается на сайте смотра.

Отмечается, что фильм стал обладателем приза в номинации LUNA, присуждаемого студенческим жюри. Кроме того, работа Ерохиной удостоилась специального упоминания в основной номинации SAUVAGE.

Премьера "Накануне" состоялась в ноябре прошлого года. Картина рассказывает о шестнадцатилетнем Максиме, который решает избавиться от любовницы своего отца. Главные роли исполнили Артем Яковлев и Дарья Екамасова.

В прошлом году российский кинорежиссер и сценарист Александр Сокуров получил награду на фестивале авторского кино в Сербии. За вклад в мировой кинематограф он удостоился награды "Взгляд на мир: Воислав Вучинич".



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