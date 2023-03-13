Картина "Все везде и сразу" получила "Оскар" в номинации "Лучший фильм"

кадр из фильма "Все везде и сразу" (2022 год); режиссер – Дэниел Шайнерт, Дэн Кван; производство – AGBO, Ley Line Entertainment, IAC Films, Year of the Rat

Картина "Все везде и сразу" Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта удостоена премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм". Об этом было объявлено на 95-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.

Другими номинантами в данной категории стали "Аватар: Путь воды" Джеймса Кэмерона, "Банши Инишерина" Мартина Макдонаха, "Элвис" База Лурмана, "На Западном фронте без перемен" Эдварда Бергера, "Фабельманы" Стивена Спилберга, "Тар" Тодда Филда, "Топ Ган: Мэверик" Джозефа Косински, "Треугольник печали" Рубена Эстлунда и "Говорят женщины" Сары Полли.

Статуэтка за лучшую режиссерскую работу также отошла Квану и Шайнерт за ленту "Все везде и сразу".

Ранее сообщалось, что "Пиноккио Гильермо дель Торо" получил "Оскар" как лучший полнометражный анимационный фильм. Таким образом, Гильермо дель Торо стал трехкратным лауреатом премии. Первые свои две статуэтки он получил за фильм "Форма воды" в номинациях "Лучший фильм" и "Лучший режиссер".

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