Драма "На Западном фронте без перемен" получила премию BAFTA как лучший фильм

Фото: кадр из фильма "На Западном фронте без перемен" (2022 год); режиссер – Эдвард Бергер; производство – Amusement Park Films, Rocket Science, Sliding Down Rainbows Entertainment

В воскресенье, 19 февраля, в Лондоне состоялась ежегодная премия Британской киноакадемии BAFTA. Лидером по количеству побед в номинациях в этом году оказался фильм "На Западном фронте без перемен" германского режиссера Эдварда Бергера, который смог заработать 7 из 14 возможных наград. Эта же лента получила премию в номинации "Лучший фильм".

Кроме того, драма Бергера также забрала награды в номинациях за лучшие режиссуру, адаптированный сценарий, неанглоязычный фильм, а также за лучшие звук, саундтрек и операторскую работу.

Второе место по числу наград разделили между собой ленты "Банши Инишерина" Мартина Макдона и "Элвис" База Лурмана. Первую картину признали лучшим британским фильмом, а также вручили награду за лучший оригинальный сценарий. Барри Кеоган был удостоен награды за лучшего актера второго плана в "Банши Инишерина", а его коллега Керри Кондон – за лучшую актрису второго плана в той же картине.

Остин Батлер, который исполнил главную роль в фильме "Элвис", получил награду за лучшего актера. Лучшей актрисой в этому году стала Кейт Бланшетт за свою роль в фильме "ТАР".

Представляем список остальных победителей:

Лучший анимационный фильм – "Пиноккио Гильермо дель Торо" (режиссеры Гильермо дель Торо и Марк Густафсон);

Лучший британский дебют – "Солнце мое" (режиссер Шарлотта Уэллс);

Лучший кастинг – Никки Бэрретт, Дениз Чэйдиан – "Элвис";

Лучший монтаж – Пол Роджерс – "Все везде и сразу" (режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт);

Лучшая работа художника-постановщика – Флоренция Мартин – "Вавилон" (режиссер Дэмьен Шазелл);

Лучший дизайн костюмов – Кэтрин Мартин – "Элвис";

Лучшие визуальные эффекты – "Аватар: Путь воды" (режиссер Джеймс Кэмерон);

Лучший грим и прически – "Элвис";

Восходящая звезда – Эмма Маккей ("Эмили" режиссера Фрэнсиса О’Коннора).

В понедельник, 6 февраля, в Лос-Анджелесе проходила 65-я церемония вручения награды "Грэмми". Американская певица Beyonce установила рекорд по числу завоеванных статуэток "Грэмми", получив 33 награды.

Ранее в Минкультуры России сообщили, что не получали заявку на проведение кинофестиваля "Кинотавр" в этом году. В министерстве добавили, что решение о дальнейшей судьбе кинофестиваля принимают его организаторы и продюсеры.

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