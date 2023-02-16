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16 февраля, 21:09

Культура

Warner Bros опроверг сообщения о планах экранизировать "Гарри Поттера и проклятое дитя"

Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер и Орден Феникса", режиссер – Дэвид Йейтс; производство – Cool Music, Harry Potter Publishing Rights, Heyday Films, Warner Bros. Pictures

Кинокомпания Warner Brothers опровергла информацию о возможных съемках фильма по пьесе "Гарри Поттер и проклятое дитя". Об этом сообщает Mirror.

"Это сообщение является ложью", – говорится в сообщении.

Ранее СМИ написали, что экранизация пьесы компанией Warner Bros. находится на ранней стадии. В кинокомпании также якобы ожидали участия в съемках Дэниела Рэдклифа, который исполнил роль Гарри Поттера в серии экранизаций.

Действие пьесы "Гарри Поттер и проклятое дитя", написанной Джоан Роулинг, разворачивается спустя 19 лет после окончания серии романов о Гарри Поттере. Новым главным героем пьесы стал сын волшебника.

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