Warner Bros. приступила к разработке франшизы "Гарри Поттер и проклятое дитя"

Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер и Орден Феникса"/режиссер – Дэвид Йейтс; производство – Cool Music, Harry Potter Publishing Rights, Heyday Films, Warner Bros. Pictures

Компания Warner Bros. приступила к разработке новой франшизы по мотивам книг о волшебнике Гарри Поттере. Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на источник.

Издание уточняет, что новый фильм будет основан на пьесе "Гарри Поттер и проклятое дитя", которую также написала Джоан Роулинг.

Действие произведения разворачивается спустя 19 лет после окончания серии романов о Гарри Поттере. Новым центральным героем в пьесе стал младший сын волшебника.

По информации источника, новая экранизация находится на ранней стадии. В Warner Bros. при этом рассчитывают на участие в проекте актера Дэниела Рэдклифа, который исполнил роль Гарри Поттера в серии экранизаций.

В начале февраля актер Руперт Гринт, сыгравший роль Рона Уизли в серии фильмов о Гарри Поттере, сообщил, что рассчитывает на перезапуск франшизы в виде сериала. По мнению актера, такой формат сможет более полно передать сюжет книг-первоисточников.



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