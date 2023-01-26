Фильмы о Гарри Поттере пропадут из российских онлайн-кинотеатров

Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана"; режиссер – Альфонсо Куарон; производство – Warner Bros. Pictures

Фильмы о Гарри Поттере перестанут быть доступны в российских онлайн-кинотеатрах с 1 февраля, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Amediateka.

"Пресс-служба онлайн-кинотеатра Amediateka подтверждает, что срок лицензионных прав на этот конкретный контент – фильмы вселенной Гарри Поттера – заканчивается в плановом порядке 31 января", – отмечает пресс-служба.

Кроме того, в онлайн-кинотеатре "КиноПоиск" появилась сноска к фильмам франшизы "Гарри Поттер" и "Фантастические твари" о том, что киноленты доступны для просмотра до 31 января.

Это связано с тем, что "КиноПоиск" является партнером Amediateka, поэтому онлайн-кинотеатру предоставляется определенный доступ к контенту.

Ранее сообщалось, что зрителям представили трейлер фильма в жанре фэнтези "Подземелья и драконы: Честь среди воров" от студии Paramount по мотивам настольной игры Dungeons&Dragons.

По сюжету вор и группа авантюристов хотят совершить ограбление, чтобы вернуть утраченную реликвию. Однако все идет не по плану, когда они встречают своих врагов.



Все части "Гарри Поттера" и "Фантастических тварей" пропадут из онлайн-кинотеатров РФ

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