23 января, 21:44Культура
Вышел трейлер фильма "Подземелья и драконы: Честь среди воров"
Видео: YouTube/Paramount Pictures
Трейлер фильма в жанре фэнтези "Подземелья и драконы: Честь среди воров" от студии Paramount по мотивам настольной игры Dungeons&Dragons представили зрителям.
По сюжету вор и группа авантюристов хотят совершить ограбление, чтобы вернуть утраченную реликвию. Однако все идет не по плану, когда они встречают своих врагов.
Ролевую игру "Подземелья и драконы" решили адаптировать на большом экране режиссеры и сценаристы Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан Голдштейн. В проекте приняли участие Крис Пайн, Мишель Родригес и Реге-Жан Пейдж.
Фильм планируют представить зрителям 31 марта.
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