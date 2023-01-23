Вышел трейлер фильма "Подземелья и драконы: Честь среди воров"

Видео: YouTube/Paramount Pictures

Трейлер фильма в жанре фэнтези "Подземелья и драконы: Честь среди воров" от студии Paramount по мотивам настольной игры Dungeons&Dragons представили зрителям.

По сюжету вор и группа авантюристов хотят совершить ограбление, чтобы вернуть утраченную реликвию. Однако все идет не по плану, когда они встречают своих врагов.

Ролевую игру "Подземелья и драконы" решили адаптировать на большом экране режиссеры и сценаристы Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан Голдштейн. В проекте приняли участие Крис Пайн, Мишель Родригес и Реге-Жан Пейдж.

Фильм планируют представить зрителям 31 марта.

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