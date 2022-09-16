Фильм "Звездные войны. Эскадрилья: "Изгой" не выйдет на большие экраны

Фото: кадр из фильма "Звездные войны: Пробуждение силы"/режиссер – Джей Джей Абрамс; производство – Bad Robot, Lucasfilm Ltd., Truenorth Productions

Американская компания The Walt Disney не выпустит в прокат фильм режиссера Пэтти Дженкинс "Звездные войны. Эскадрилья: "Изгой". Об этом сообщает издание Variety.

Отмечается, что картину должны были выпустить на большие экраны 22 декабря 2023 года. Но в прошлом году разработка проекта была приостановлена из-за разногласий с режиссером, но с графика релизов фильмов его сняли только сейчас. Когда к производству картины вернутся, еще неизвестно.

Ранее сообщалось, что Disney выпустит фильм "Микки: История одного мышонка". Премьера картины состоится в день рождения Микки Мауса – 18 ноября. Трейлер предстоящего фильма можно посмотреть YouTube.

Кроме того, тизер предстоящей "Русалочки" набрал более миллиона дизлайков на YouTube. Из-за наплыва негативных реакций функцию оценить видео отключили.