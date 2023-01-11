Фильм "Титаник" в четвертый раз выйдет в кинопрокат в честь 25-летия премьеры

Видео: YouTube/Paramount Pictures

Художественный фильм 1997 года "Титаник" канадского режиссера Джеймса Кэмерона в третий раз выйдет в кинопрокат в честь 25-летнего юбилея премьеры картины. Трейлер юбилейного показа фильма опубликовала компания Paramount Pictures на видеохостинге YouTube.

Зрители смогут увидеть в кинотеатрах улучшенную и отреставрированную версию "Титаника" с 10 февраля.

Фильм Кэмерона, долгое время удерживавший звание самого кассового в истории, ранее выходил в повторный прокат в 2017 и 2020 годах.

Ранее Кэмерон заявил, что уже попробовал снять несколько сцен для третьей и четвертой частей "Аватара". По его словам, съемки сцен проходили во время работы над картиной "Аватар: Путь воды". По словам кинорежиссера, подобное решение он принял для того, чтобы запечатлеть молодых актеров в их сегодняшнем возрасте.



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