Кэмерон заявил, что уже снял несколько сцен для следующих частей "Аватара"

Фото: YouTube/Avatar

Канадский кинорежиссер Джеймс Кэмерон заявил, что уже попробовал снять несколько сцен для третьей и четвертой частей "Аватара". Об этом сообщает Entertainment Weekly.

По его словам, съемки сцен проходили во время работы над картиной "Аватар: Путь воды". По словам кинорежиссера, подобное решение он принял для того, чтобы запечатлеть молодых актеров в их сегодняшнем возрасте.

В качестве примера Кэмерон привел похожие проблемы в сериале "Очень странные дела". Главные герои многосерийной картины в первую очередь подростки.

"Они должны быть все еще в старшей школе, но выглядят так, как будто им 27", – отметил Кэмерон.

Ранее сообщалось, что вторая часть картины "Аватар" собрала в прокате за минувшие выходные 435 миллионов долларов. Продолжение показало второй лучший результат в текущем году.

До этого примерно такие же цифры продемонстрировало кино "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" (442 миллиона долларов).

Вышел трейлер новой части "Аватара"

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