Джеймс Кэмерон отказался от сценария сиквела "Аватара", который он писал год

Фото: кадр из фильма "Аватар"/режиссер – Джеймс Кэмерон

Канадский режиссер Джеймс Кэмерон, известный по картинам "Титаник", "Терминатор", "Чужие", поделился, что он отказался от сценария второй части "Аватара", который писал на протяжении года. Об этом сообщает портал ScreenRant.

"Аватар" работает на ином уровне, подсознательном. Я написал целый сценарий для продолжения, прочитал его и понял, что он не дошел до этого уровня. Начал сначала", – прокомментировал Кэмерон.

На портале отметили, что фильм был успешен среди зрителей, поэтому авторы продолжения пытаются соответствовать первой части в рамках современного кинематографа.

Ранее Кэмерон заявил, что его новый фильм "Аватар: Путь воды" имеет непредсказуемую концовку, которая удивит зрителей. По его словам, слишком быстрое и ранее развитие сюжета в картине разрушает магию кино.

Фильм выйдет в прокат 16 декабря текущего года. Действие картины происходит более чем через 10 лет после событий первой части. Уточняется, что всего по "Аватару" должно выйти четыре фильма.