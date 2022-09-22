Кэмерон пообещал непредсказуемый сюжет в сиквеле "Аватара"

Фото: кадр из фильма "Аватар: Путь воды"; режиссер – Джеймс Кэмерон; производство – Lightstorm Entertainment

Режиссер Джеймс Кэмерон заявил, что его новый фильм "Аватар: Путь воды" имеет непредсказуемую концовку, которая удивит зрителей. Об этом сообщает IGN.

"Я гарантирую вам, что вы не сможете предсказать сюжет. Больше всего люди ненавидят идти в кино, а после говорить: "О... Это было предсказуемо". Я бросаю вызов каждому, кто сможет предсказать развитие действий", – сказал Кэмерон.

По его мнению, слишком быстрое и ранее развитие сюжета в картине убивает магию кино.

Ранее Кэмерон уже раскрыл некоторые подробности о сиквеле "Аватара". Картина, премьера которой назначена на 16 декабря 2022 года, получила название "Аватар: Путь воды". Действие ленты происходит более чем через 10 лет после событий первого фильма.

Всего по "Аватару" должно выйти четыре фильма. Еще три запланированы на 20 декабря 2024 года, 18 декабря 2026 года и 22 декабря 2028 года.