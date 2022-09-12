Джеймс Кэмерон начал съемки четвертой части "Аватара"

Фото: AP Photo/Nick Perry
Кинорежиссер Джеймс Кэмерон приступил к съемкам четвертой части фильма "Аватар", сообщает издание Comicbook.
Видеообращение режиссера, в котором он рассказал о новой части фильма, было представлено на выставке D23 Expo 2022 от студии Disney.
По словам Кэмерона, некоторые эпизоды четвертой части "Аватара" были отсняты заблаговременно для появления детей – актеров из предыдущих фильмов повзрослевшими. Согласно планам, четыре новые части картины будут выходить раз в два года с 2022 по 2028 год.
Кроме того, кинорежиссер рассказал, что "Аватар 2" находится на стадии пост-продакшна, зрители смогут увидеть картину на больших экранах уже в декабре этого года. Он также показал несколько сцен в формате 3D из нового фильма, среди которых бой Аватаров в лесу Пандоры и ссора главных героев Нейтири и Джейка Салли.
Ранее Кэмерон раскрыл подробности о сиквеле "Аватара". Картина, премьера которой назначена на 16 декабря 2022 года, получила название "Аватар: Путь воды". Действие ленты происходит более чем через 10 лет после событий первого фильма.
Всего по "Аватару" должно выйти четыре фильма. Еще три запланированы на 20 декабря 2024 года, 18 декабря 2026 года и 22 декабря 2028 года.
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