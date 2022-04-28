Раскрыто название сиквела "Аватара"

Фото: кадр из фильма "Аватар"; режиссер – Джеймс Кэмерон; производство – 20th Century Fox Film Corporation
Режиссер Джеймс Кэмерон раскрыл подробности о сиквеле "Аватара", сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
Картина, премьера которой назначена на 16 декабря 2022 года, получила название "Аватар: Путь Воды". Трейлер впервые покажут в кинотеатрах 6 мая. Его будут крутить перед фильмом "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия".
Действие картины происходит более чем через 10 лет после событий первого фильма.
Всего по "Аватару" должно выйти четыре фильма. Еще три запланированы на 20 декабря 2024 года, 18 декабря 2026 года и 22 декабря 2028 года.
Ранее продюсер картины "Аватар-2" Джон Ландау рассказал о некоторых деталях сюжета фильма. По его словам, в сиквеле главные герои первого фильма – бывший солдат с Земли Джейк Салли и представительница коренного населения планеты Пандора Нейтири – предстанут в качестве семейной пары, воспитывающей детей.
Источником конфликта сюжета вновь станет корпорация RDA, которая решит возобновить добычу ценных ископаемых на далекой планете. Салли и его семья будут вынуждены бежать в сторону рифа – места, которое считается безопасным. Там они встретятся с другим кланом синекожих гуманоидов.
Также Ландау пояснил, что все дальнейшие продолжения "Аватара" будут иметь непосредственную сюжетную связь.
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