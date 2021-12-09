Наследники Джорджа Оруэлла разрешили переписать "1984" от имени женщины

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Американская писательница Сандра Ньюман напишет феминистскую версию романа Джорджа Оруэлла "1984". Создание нового прочтения классической антиутопии одобрил фонд ее автора, сообщает "Газета.ру".
Также данную идею поддержал непосредственный наследник Оруэлла – его сын Ричард Блэр.
Повествование романа "Джулия" будет вестись от лица сотрудницы министерства правды и избранницы главного героя "1984" Уинстона Смита. Предположительно, книга будет представлена публике в 2023 году.
Книга британского прозаика Джорджа Оруэлла "1984", рассказывающая о жизни в тоталитарном государстве, вышла в 1949 году. Роман был признан одним из величайших произведений в жанре антиутопии.
Ранее стриминговый сервис HBO Max опубликовал снимок со съемок специального эпизода "Гарри Поттера". На нем запечатлены актеры, сыгравшие главных героев кинофраншизы, – Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт. Спецвыпуск "Возвращение в Хогвартс" посвящен 20-летию поттерианы. Его премьера состоится 1 января 2022 года.
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