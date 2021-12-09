Женская версия романа "1984" эксплуатирует чужой труд – критик

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Литературный критик Капитолина Кокшенева в беседе с Москвой 24 назвала непродуктивной идею переписать роман Джорджа Оруэлла "1984" от женского лица.
Книга выйдет под названием "Джулия" и станет новой версией романа Джорджа Оруэлла "1984", сообщила The Guardian. Ее напишут от лица женщины. Предположительно, книгу издадут в 2023 году. Она расскажет о событиях "1984" от лица возлюбленной главного героя Уинстона Смита Джулии. Фонд британского писателя одобрил идею опубликовать переосмысление классической книги. Автором станет американская писательница Сандра Ньюман.
По словам Кокшеневой, сейчас в мире появилась тенденция на изменение уже существующих произведений. По мнению литературного критика, такая литература не несет никакой ценности. "Сейчас все занимаются эксплуатацией чужого труда, как пиявки, начинают все переписывать, переделывать. Я считаю, что ценно в культуре жить за свой собственный счет", – говорит эксперт.
Ранее стало известно, что сценарий для нового фильма кинофраншизы "Звездный путь" напишут исключительно женщины, в их числе – Женева Робертсон-Дуорет, известная по фильму "Капитан Марвел", а также Линдси Бир. Съемки начнутся весной 2022 года.
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