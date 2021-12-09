Женская версия романа "1984" эксплуатирует чужой труд – критик

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Литературный критик Капитолина Кокшенева в беседе с Москвой 24 назвала непродуктивной идею переписать роман Джорджа Оруэлла "1984" от женского лица.

Книга выйдет под названием "Джулия" и станет новой версией романа Джорджа Оруэлла "1984", сообщила The Guardian. Ее напишут от лица женщины. Предположительно, книгу издадут в 2023 году. Она расскажет о событиях "1984" от лица возлюбленной главного героя Уинстона Смита Джулии. Фонд британского писателя одобрил идею опубликовать переосмысление классической книги. Автором станет американская писательница Сандра Ньюман.





Капитолина Кокшенева литературный критик Переписывать от лица женщины или там от лица еще кого-нибудь… Я считаю, что это непродуктивно, неинтересно, и я бы такое читать не стала.

По словам Кокшеневой, сейчас в мире появилась тенденция на изменение уже существующих произведений. По мнению литературного критика, такая литература не несет никакой ценности. "Сейчас все занимаются эксплуатацией чужого труда, как пиявки, начинают все переписывать, переделывать. Я считаю, что ценно в культуре жить за свой собственный счет", – говорит эксперт.

Ранее стало известно, что сценарий для нового фильма кинофраншизы "Звездный путь" напишут исключительно женщины, в их числе – Женева Робертсон-Дуорет, известная по фильму "Капитан Марвел", а также Линдси Бир. Съемки начнутся весной 2022 года.

