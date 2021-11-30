Приложения для чтения книг добавят в список для предустановки в РФ

30 ноября, 20:19
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Приложения для чтения и прослушивания электронных и аудиокниг включат в список программ для предустановки на продаваемых в РФ гаджетах, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Изменения начнут действовать 1 марта 2022 года. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ отберет бесплатные сервисы для чтения и прослушивания аудиокниг, которые с 1 января 2023 года будут предустановлены на гаджетах.
Для предустановки отбираются наиболее популярные приложения с аудиторией не менее 500 тысяч пользователей (за исключением отдельных классов программ).
Целью расширения списка обязательного для предустановки ПО является создание равных конкурентных условий для отечественных разработчиков и западных игроков.
Отмечается, что пользователи гаджетов также смогут самостоятельно выбрать, каким сервисом пользоваться, объяснили в пресс-службе.
В апреле текущего года ведомство разработало проект поправок в постановление правительства о предустановленном российском программном обеспечении (ПО).
Согласно проекту, производители устройств должны будут дать возможность пользователям удалять все предустановленные приложения.
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