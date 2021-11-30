Приложения для чтения книг добавят в список для предустановки в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Приложения для чтения и прослушивания электронных и аудиокниг включат в список программ для предустановки на продаваемых в РФ гаджетах, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Изменения начнут действовать 1 марта 2022 года. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ отберет бесплатные сервисы для чтения и прослушивания аудиокниг, которые с 1 января 2023 года будут предустановлены на гаджетах.

Для предустановки отбираются наиболее популярные приложения с аудиторией не менее 500 тысяч пользователей (за исключением отдельных классов программ).

Целью расширения списка обязательного для предустановки ПО является создание равных конкурентных условий для отечественных разработчиков и западных игроков.

Отмечается, что пользователи гаджетов также смогут самостоятельно выбрать, каким сервисом пользоваться, объяснили в пресс-службе.

В апреле текущего года ведомство разработало проект поправок в постановление правительства о предустановленном российском программном обеспечении (ПО).

Согласно проекту, производители устройств должны будут дать возможность пользователям удалять все предустановленные приложения.