Минцифры может разрешить удалять предустановленные российские приложения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций разработало проект поправок в постановление правительства о предустановленном российском программном обеспечении (ПО). Производители устройств должны будут дать возможность пользователям удалять все предустановленные приложения. Соответствующий документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

"Предлагается дополнить правила пунктом следующего содержания – обеспечить потребителю возможность удаления предварительно установленных программ", – говорится в проекте постановления.

Ранее сообщалось, что Samsung в ходе обновлений системы начал устанавливать на устройства пользователей российские приложения, ссылаясь на новые требования закона. Речь шла о трех сервисах "Яндекса", которые нельзя удалить. После этого в "Яндексе" заявили, что компания не просит партнеров делать свои приложения неудаляемыми.

В свою очередь, в компании Samsung заявили, что их действия были связаны со сложностью в трактовке нового закона.

Замглавы Минцифры Максим Паршин позднее отметил, что суть требований заключается в предоставлении пользователям альтернативы и права выбора.

С 1 января 2021 года в России действует закон о предустановке отечественного ПО на технику, которой пользуются россияне. Окончательно требование вступило в силу с 1 апреля.

В марте Владимир Путин подписал закон о штрафах за продажу гаджетов без российского ПО. Максимальный размер взыскания составляет 200 тысяч рублей.

Постановление правительства, которое касается предустановки российского ПО, опубликовали в ноябре прошлого года. В перечень устройств включили смартфоны, планшеты, стационарные компьютеры, ноутбуки и умные телевизоры. На них должны быть загружены российские поисковики и интернет-браузеры, соцсети, сервисы электронной почты и иные приложения.