Путин подписал закон о штрафах за продажу гаджетов без российского ПО

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Фото: depositphotos/sergey_causelove
Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы до 200 тысяч рублей за продажу гаджетов без предустановленного российского программного обеспечения (ПО). Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Закон касается продаж технически сложных товаров, к которым относятся смартфоны, компьютеры и умные телевизоры. Штраф для должностных лиц будет составлять от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 до 200 тысяч рублей. Закон вступит в силу с 1 июля текущего года.
С 1 января 2021 года в России действует закон о предустановке отечественного ПО на технику, которой пользуются россияне. В соответствии с ним производители должны либо заранее устанавливать его на электронику, либо позволить пользователю ознакомиться со списком доступных российских программ.
Постановление правительства, которое касается предустановки российского ПО, опубликовали в ноябре прошлого года. В перечень устройств включили смартфоны, планшеты, стационарные компьютеры, ноутбуки и умные телевизоры. На них должны быть загружены российские поисковики и интернет-браузеры, соцсети, сервисы электронной почты и иные приложения.
Российское программное обеспечение будут устанавливать на все гаджеты в стране
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