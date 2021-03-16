Apple договорилась с Минцифры о предустановке российского ПО – СМИ

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Американская компания Apple согласовала с Минцифры РФ предустановку приложений от российских разработчиков на свои устройства. Об этом сообщает газета "Ведомости".

По информации представителя ведомства, покупатели смартфонов и иных устройств от Apple увидят диалоговое окно, в котором им предложат установить приложения из определенного правительством РФ списка. Пользователи смогут самостоятельно выбрать, какое ПО их интересует.

"Министерство вовсе не заинтересовано, чтобы популярные программы, включенные в список для обязательной предустановки, занимали доминирующее положение", – подчеркнул представитель Минцифры.

В ведомстве допустили, что список приложений для предустановки может быть расширен, если на рынке появятся набирающие популярность альтернативные программы.

В компании Apple информацию о предустановке российского ПО подтвердили. Новый формат работы будет реализован на устройствах американского производителя с 1 апреля текущего года.

Ранее Минцифры сформировало список российского программного обеспечения для предустановки на гаджеты. В перечень включили порядка 30 приложений.

