В Минцифры пояснили порядок установки российского поисковика на гаджеты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Предустановленную поисковую систему на продаваемых в РФ гаджетах пользователи смогут сменить в любой момент. Об этом говорится в сообщении Минцифры России.

"При активации устройства, произведенного после 1 июля 2021 года, будет появляться окно выбора, где пользователь сможет самостоятельно выбрать одну из поисковых систем, в числе которых будет российская", – рассказал замглавы Минцифры России Максим Паршин.

Ранее сообщалось, что с 1 июля 2021 года производители гаджетов должны будут предустанавливать отечественный поисковик в браузер по умолчанию. Какой именно поисковик станет обязательным, правительство решит позже.

При этом Минцифры сформировало список российского программного обеспечения для предустановки. В перечень включили порядка 30 приложений. В категории браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов для хранения данных лидирующие позиции занимают продукты "Яндекса", в категориях "Электронная почта" и "Новостной агрегатор" – Mail.Ru Group.