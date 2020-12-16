Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Технологии

12:40

Совфед одобрил закон о переносе установки российского ПО на смартфоны

власть технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Совет Федерации одобрил закон, по которому вводится временная отсрочка обязательной предустановки российского программного обеспечения на устройства, продаваемые в РФ.

Изначально норматив должен был вступить в силу с 1 января. Согласно новому документу, это требование переносится на 1 апреля 2021 года.

Как следует из закона, на смартфоны, планшеты, компьютеры и иные устройства можно устанавливать не только российское ПО, но и приложения стран ЕАЭС, а именно Белоруссии, Казахстана, Армении или Киргизии.

Порядок установки, а также перечень, определит правительство РФ.

С 1 июля 2021 года также вводится требование, по которому предварительно установленное программное обеспечение должно будет без дополнительных настроек позволят пользоваться поисковой системой.

Ранее Минцифры сформировало список российского ПО для предустановки на гаджеты. В него внесли порядка 30 приложений.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать