Совфед одобрил закон о переносе установки российского ПО на смартфоны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Совет Федерации одобрил закон, по которому вводится временная отсрочка обязательной предустановки российского программного обеспечения на устройства, продаваемые в РФ.

Изначально норматив должен был вступить в силу с 1 января. Согласно новому документу, это требование переносится на 1 апреля 2021 года.

Как следует из закона, на смартфоны, планшеты, компьютеры и иные устройства можно устанавливать не только российское ПО, но и приложения стран ЕАЭС, а именно Белоруссии, Казахстана, Армении или Киргизии.

Порядок установки, а также перечень, определит правительство РФ.

С 1 июля 2021 года также вводится требование, по которому предварительно установленное программное обеспечение должно будет без дополнительных настроек позволят пользоваться поисковой системой.

Ранее Минцифры сформировало список российского ПО для предустановки на гаджеты. В него внесли порядка 30 приложений.

