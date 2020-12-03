Роскомнадзор назвал видеосервисы для предустановки на ввозимые гаджеты

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Роскомнадзор опубликовал реестр российских аудиовизуальных сервисов, которые смогут претендовать на обязательную предустановку на ввозимую из-за рубежа технику.
Уточняется, что в список вошли сервисы, ориентированные преимущественно на российскую аудиторию с посещаемостью более 100 тысяч пользователей в сутки. В частности, это ivi, Megogo, More.tv, Okko, Premier, "Амедиатека", "Кинопоиск", "Матч ТВ", "Первый канал" и ряд других.
Поправки о предустановке российского софта на ввозимые в страну устройства были приняты в декабре 2019 года. Закон должен вступить в силу 1 апреля 2021 года.
В перечень устройств включили смартфоны, планшеты, стационарные компьютеры, ноутбуки и умные телевизоры. На них будут загружать российские поисковики и интернет-браузеры, соцсети, сервисы электронной почты и иные приложения.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор попросил российские IT-компании создать отечественные видеохостинги из-за цензуры YouTube в отношении российских СМИ.
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