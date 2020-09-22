Минцифры предложило запретить протоколы для обхода блокировок

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Министерство цифрового развития предложило ввести запрет на применение в России ряда протоколов шифрования, которые позволяют скрыть идентификатор сайта.

Как следует из пояснительной записки на портале проектов нормативных правовых актов, они мешают выявлению ресурсов с противоправной информацией.

Отмечается, что число случае применения протоколов, использующих криптографические алгоритмы и методы шифрования, растет.

Использование таких протоколов, как TLS 1.3, ESNI, DoH (DNS поверх HTTPS), DoT (DNS поверх TLS), снижает эффективность фильтров.

За нарушение запрета предлагается блокировать интернет-ресурс Роскомнадзором в течение одного дня.

В Роскомнадзор ранее поступила жалоба от министерства обороны на сайты, на которых за деньги предлагается помощь в поисках без вести пропавших во время Второй мировой войны.