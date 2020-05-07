Минобороны пожаловалось на фейковые сайты по поиску пропавших без вести на войне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Роскомнадзор поступила жалоба от министерства обороны на сайты, на которых за деньги предлагается помощь в поисках без вести пропавших во время Второй мировой войны. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника управления МО РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов.

"У нас есть законные способы противодействия. Это Роскомнадзор, куда мы направили обращение с адресами таких сайтов с просьбой заблокировать эти ресурсы", – сообщил Таранов.

Он подчеркнул, что документы времен войны, которые размещаются на официальных порталах, имеют водные знаки с указанием источника информации.

Таранов добавил, что в управлении нет специального подразделения по борьбе с фейковыми сайтами, поэтому обращение направлено в Роскомнадзор.

Ранее сообщалось, что Минобороны опубликует информацию об участниках ВОВ. В список попадет более 34 миллионов солдат и офицеров, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

Мероприятия в честь Дня Победы, включая парад на Красной площади, были перенесены из-за распространения коронавируса. Владимир Путин заявил, что парад и шествие "Бессмертного полка" обязательно состоятся в этом году, а пока шествие 9 Мая пройдет онлайн.

28 апреля в России стартовала акция памяти "Георгиевская ленточка". Тем, кто хочет присоединиться к нему, предложили сделать фотографии с символом Победы и выложить в социальные сети с рассказом о том, почему акция важна для них.

За прошедшие годы волонтеры раздали десятки миллионов лент более чем в 90 странах мира. Памятные знаки сейчас передают пожилым людям, ветеранам, социальным работникам, врачам и сотрудникам силовых структур.

