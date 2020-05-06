Музей Победы подготовил праздничную программу к 9 Мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Музей Победы на Поклонной горе подготовил праздничную программу, посвященную 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"В День Победы мы открываем новую экспозицию "Подвиг народа", которая расположилась на втором этаже музея. Здесь представлен неоценимый вклад в Победу тружеников тыла, ученых, медиков, журналистов, а также всех советских граждан", – рассказали в пресс-службе музея.
Виртуальная экспозиция включает в себя трехмерные художественные панорамы и декорации, максимально приближенные к военному времени. Горожане увидят студию диктора Юрия Левитана, деревню в Смоленской области, а также воссозданную обстановку в Брестской крепости в 1941 году и другие картины.
Виртуальная экскурсия появится 9 мая в 15:00 на странице музея в YouTube. В этот же день на канале в 13:00 появится запись концерта детско-юношеского творчества "Журавли Победы".
Кроме того, пользователи уже сейчас могут посмотреть 15 видеоэкскурсий музея. Они включают в себя панорамы "Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев", "Сталинградская битва. Соединение фронтов", "Блокада Ленинграда", "Курская битва".
Виртуальным посетителям также предлагают посмотреть онлайн-выставки с фотографиями, сделанными в зоне боевых действий, и картины художников-фронтовиков, посвященные пути Красной армии в Берлин. Кроме того, на канале музея начали публиковать аудиоспектакли, посвященные самым значимым экспонатам коллекции.
Ранее сообщалось, что онлайн-музей "Москва – с заботой об истории" собрал коллекцию времен Великой Отечественной войны. Выставка включает в себя почти 7,5 тысячи материалов военного времени, в том числе фотографии, карты, письма, медали и ордена, а также видеоролики с исторической хроникой.
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