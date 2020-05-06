В столице заработал виртуальный музей "Москва – с заботой об истории" об истории ВОВ

Фото: Главархив Москвы/Л. Доренский

Онлайн-музей "Москва – с заботой об истории" собрал коллекцию времен Великой Отечественной войны. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Акции "Москва – с заботой об истории" исполнился год, за это время усилиями москвичей удалось собрать уникальную коллекцию подлинных свидетельств о жизни города во времена Великой Отечественной войны", – рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Экспозиция собрана на сайте акции, там представлены почти 7,5 тысячи материалов военного времени, в том числе фотографии, карты, письма, медали и ордена, а также видеоролики с исторической хроникой.

Фронтовые письма и воспоминания стали основой видеосюжетов, в которых известные деятели культуры воспроизводят памятные строчки. Горожане услышат голоса Василия Ланового, Ирины Купченко, Сергея Никоненко, Александра Михайлова, Станислава Дужникова и других.

Акция "Москва – с заботой об истории" стартовала в прошлом году. Предметы, переданные москвичами, используются в выставочных и издательских проектах, а также в создании электронного архива. Выставки размещены в 20 офисах "Мои документы", работают они бесплатно.

Принести вещи и документы времен ВОВ в рамках проекта "Москва – с заботой об истории" можно в любой центр госуслуг "Мои документы". Специалисты упакуют, отправят на хранение и выдадут сертификат об участии в проекте. Оригиналы при необходимости сразу же возвратят владельцам после сканирования.