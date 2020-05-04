Фото: портал мэра и правительства Москвы
Проект "Москва – с заботой об истории" открывает первую онлайн-выставку. Об этом говорится на портале мэра и правительства столицы.
Центры госуслуг "Мои документы" и Главархив Москвы представили для горожан выставку "Что помнит Красная площадь о войне?". Она разделена на тематические блоки, знакомящие с фактами о Великой Отечественной войне, подлинными фотографиями, документами, рисунками, грамотами, личными вещами и другими материалами.
В частности, для горожан открываются разделы "Исторические документы и фотографии", "Истории москвичей", "Уникальные факты", "Война в цифрах".
"Год назад совместно с центрами госуслуг “Мои документы” в рамках проекта “Москва – с заботой об истории” мы начали принимать от горожан свидетельства Великой Отечественной войны на вечное хранение", – рассказал начальник Главного архивного управления Москвы Ярослав Онопенко.
Он добавил, что к настоящему моменту в рамках акции собрано 7,5 тысячи документов и предметов времен войны, а ее участниками стали не только жители России, но и граждане иностранных государств.
Акция "Москва – с заботой об истории" стартовала в прошлом году. Она проводится впервые и носит бессрочный характер. Предметы, переданные москвичами, используются в выставочных и издательских проектах, а также в создании электронного архива. Выставки размещены в 20 офисах "Мои документы", работают они бесплатно.
Принести вещи и документы времен ВОВ в рамках проекта "Москва – с заботой об истории" можно в любой центр госуслуг "Мои документы". Специалисты упакуют, отправят на хранение и выдадут сертификат об участии в проекте. Оригиналы при необходимости сразу же возвратят владельцам после сканирования.
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