Песков сообщил, что 9 Мая обязательно выпьет и споет "День Победы"

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о своих планах на 9 Мая. По его словам, в этот день будут рабочие моменты.

"9 Мая так или иначе какие-то будут рабочие моменты, а потом рюмку водки обязательно выпью, а как же. И "День Победы" спою, конечно", – сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

Накануне Песков рассказал, что 9 Мая Владимир Путин возложит цветы к Вечному огню, а после ожидается обращение президента к россиянам.

Мероприятия в честь Дня Победы, включая парад на Красной площади, были перенесены из-за распространения коронавируса. Владимир Путин заявил, что парад и шествие "Бессмертного полка" обязательно состоятся в этом году, а пока шествие 9 Мая пройдет онлайн.

28 апреля в России стартовала акция памяти "Георгиевская ленточка". Для проекта 2020 год юбилейный – флешмоб проводят уже 15 лет. Тем, кто хочет присоединиться к флешмобу, предложили сделать фотографии с символом Победы и выложить в социальные сети с рассказом о том, почему акция важна для них.

За прошедшие годы волонтеры раздали десятки миллионов лент более чем в 90 странах мира. Символ Победы передавали даже в самые необычные уголки мира – на вершины гор, под воду и даже в космос. Памятные знаки сейчас передают пожилым людям, ветеранам, социальным работникам, врачам и сотрудникам силовых структур.