Путин 9 Мая возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Президент России Владимир Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Мы ожидаем, что 9 Мая президент возложит цветы к Вечному огню и именно оттуда обратится ко всем россиянам", – приводит РИА Новости его слова.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выступит с обращением к россиянам 9 мая. Представитель Кремля заявлял, что оно будет сделано в связи с юбилейной годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Также Песков сообщал, что решение о переносе парада в честь 75-й годовщины со дня Победы в Москве далось Владимиру Путину непросто. Отмечалось, что в данном вопросе президент руководствовался приоритетом здоровья населения.

Также стало известно, что акция "Бессмертный полк" в этом году состоится в онлайн-формате. Трансляцию запустят в регионах России 9 мая в 11 утра по местному времени.