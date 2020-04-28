Запланированные на 9 Мая мероприятия состоятся, когда будет безопасно – Путин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Все праздничные мероприятия, запланированные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоятся, когда ситуация станет безопасна, заявил Владимир Путин.

"Мы достойно отметим юбилейную дату Победы, когда будем уверены, что ситуация полностью безопасна и прежде всего – вдвойне – для наших ветеранов", – заявил президент РФ на совещании по вопросам борьбы с коронавирусом в регионах РФ.

Путин подчеркнул, что будут проведены и главный парад на Красной площади, и марш "Бессмертного полка". По его словам, 9 мая вся страна будет отмечать День Победы, но в режиме изоляции.

Ранее глава государства рассказал, что в День Победы состоится авиационный парад. В небе пролетят самолеты и вертолеты, а вечером в городах отгремит праздничный салют.

В онлайн-формате в этом году состоится акция "Бессмертный полк". Трансляцию запустят в регионах России 9 мая в 11 утра по местному времени.