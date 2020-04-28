Вся страна будет отмечать День Победы, но в режиме изоляции – Путин

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Владимир Путин заявил, что вся страна будет отмечать День Победы, но в режиме изоляции, сообщает ТАСС.

Ранее президент РФ рассказал, что в День Победы состоится авиационный парад. В небе пролетят самолеты и вертолеты, а вечером в городах отгремит праздничный салют.

"Несмотря ни на что, 9 Мая навсегда в наших сердцах, мы его отпразднуем, это священный праздник", – отметил Путин.

В онлайн-формате в этом году состоится акция "Бессмертный полк". Трансляцию запустят в регионах России 9 мая в 11 утра по местному времени.