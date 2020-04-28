Авиационный парад состоится в День Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Президент России Владимир Путин заявил, что в День Победы состоится воздушный парад. 9 Мая в небе пройдет авиационная техника, в том числе современные боевые самолеты и вертолеты.

Путин подчеркнул, что в России будут отмечать священный праздник даже в условиях самоизоляции, при этом соблюдая предписания режима и требования безопасности.

"Несмотря ни на что, все вместе, всей страной сделаем это. Этот день, его духовная сила навсегда в наших сердцах", – отметил российский лидер.

Также глава государства заявил, что в этот день обязательно прозвучат теплые слова в адрес ветеранов. Возможность поблагодарить их обязательно будет найдена.

"Вместе с детьми, внуками посмотрим старые семейные фотоальбомы, расскажем им то, что когда-то слышали о войне, о ее событиях от наших родителей, от бабушек и дедушек, споем "День Победы", "Катюшу", "Землянку", песни, которые любим и знаем наизусть", – добавил президент.

Ранее стало известно о том, что в Москве состоится праздничный артиллерийский салют в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Залпы дадут несмотря на отмену парада, сообщил командующий Западного военного округа Александр Журавлев. Также салюты отгремят еще в пяти городах-героях.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что решение о переносе парада в честь 75-й годовщины со дня Победы в Москве далось Владимиру Путину непросто. Представитель Кремля пояснил, что в данном вопросе президент руководствовался приоритетом здоровья населения.

Также отмечалось, что акция "Бессмертный полк" в этом году состоится в онлайн-формате. Трансляцию запустят в регионах России 9 мая в 11 утра по местному времени.