Авиационный парад состоится в День Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Президент России Владимир Путин заявил, что в День Победы состоится воздушный парад. 9 Мая в небе пройдет авиационная техника, в том числе современные боевые самолеты и вертолеты.
Путин подчеркнул, что в России будут отмечать священный праздник даже в условиях самоизоляции, при этом соблюдая предписания режима и требования безопасности.
"Несмотря ни на что, все вместе, всей страной сделаем это. Этот день, его духовная сила навсегда в наших сердцах", – отметил российский лидер.
Также глава государства заявил, что в этот день обязательно прозвучат теплые слова в адрес ветеранов. Возможность поблагодарить их обязательно будет найдена.
"Вместе с детьми, внуками посмотрим старые семейные фотоальбомы, расскажем им то, что когда-то слышали о войне, о ее событиях от наших родителей, от бабушек и дедушек, споем "День Победы", "Катюшу", "Землянку", песни, которые любим и знаем наизусть", – добавил президент.
Ранее стало известно о том, что в Москве состоится праздничный артиллерийский салют в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Залпы дадут несмотря на отмену парада, сообщил командующий Западного военного округа Александр Журавлев. Также салюты отгремят еще в пяти городах-героях.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что решение о переносе парада в честь 75-й годовщины со дня Победы в Москве далось Владимиру Путину непросто. Представитель Кремля пояснил, что в данном вопросе президент руководствовался приоритетом здоровья населения.
Также отмечалось, что акция "Бессмертный полк" в этом году состоится в онлайн-формате. Трансляцию запустят в регионах России 9 мая в 11 утра по местному времени.
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