В Кремле прокомментировали решение Путина о переносе парада Победы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Решение о переносе парада в честь 75-й годовщины со дня Победы в Москве далось Владимиру Путину непросто, но в приоритете у главы государства здоровье людей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу Россия 1.

Он подчеркнул, что это святой праздник для всего народа, и в частности, российского лидера.

"Конечно, президенту, наверняка, было непросто принимать такое решение, но он достаточно последователен", – заявил представитель Кремля.

Он заметил, что День Победы в стране все равно отметят. "Как же 9 Мая не отметить, это обязательно, – заключил Песков.

Ранее представители российских объединений ветеранов попросили Владимира Путина перенести торжественное мероприятие в честь 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне на более позднюю дату.

Позже президент заявил о том, что парад Победы в Москве и шествие Бессмертного полка на фоне ситуации с коронавирусом перенесут. Вместе с тем, он пообещал, что эти мероприятия обязательно состоятся. Точную дату в Кремле объявят позднее.