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В России стартовала акция памяти "Георгиевская ленточка". Для проекта 2020 год юбилейный – флешмоб проводят уже 15 лет. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ВОД "Волонтеры Победы".

"В России стартовала акция "Георгиевская ленточка", но в связи с пандемией коронавирусной инфекции акция "Георгиевская ленточка" в нашей стране пройдет в новом усовершенствованном формате", – заявили организаторы.

Тем, кто хочет присоединиться к флешмобу, предложили сделать фотографии с символом Победы и выложить в социальные сети с рассказом о том, почему акция важна для них. Чтобы флешмоб распространился, организаторы посоветовали использовать хештеги #георгиевскаяленточка и #лучшедома, а также передать эстафету пяти друзьям.

Если же георгиевская лента не сохранилась дома, можно наложить памятный знак на фотографию в социальной сети Instagram. Соответствующий фильтр размещен на официальной странице движения.

Организаторы отметили, что памятные знаки сейчас передают пожилым людям, ветеранам, социальным работникам, врачам и сотрудникам силовых структур. Все ленты предварительно дезинфицируют.

За прошедшие 15 лет волонтеры раздали десятки миллионов лент более чем в 90 странах мира. Символ Победы передавали даже в самые необычные уголки мира – на вершины гор, под воду и даже в космос.

Накануне, 27 апреля, стало известно, что известная акция "Бессмертный полк" также пройдет в онлайн-формате. Шествие отменили в качестве меры профилактики распространения коронавируса.

