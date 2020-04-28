Исторический музей подготовил проект о подвиге сотрудников в годы войны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Государственный исторический музей подготовил интернет-проект, посвященный подвигу музейных сотрудников в годы войны. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Проект приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На страницах спецпроекта собраны воспоминания, дневники, письма работников из эвакуации и с фронта, а также истории спасения уникальных произведений и экспонатов.
"Культурное наследие нашей страны понесло огромные потери в годы войны. Но потери могли быть несоизмеримо больше, если бы не подвижнический труд музейных сотрудников, которые спасали коллекции в эвакуации, поддерживали жизнь в родных музеях и собирали для потомков бесценные исторические свидетельства той страшной войны", – рассказал директор Исторического музея Алексей Левыкин.
В военные годы из коллектива музея был мобилизован 98 человек, из них погибло более 30 человек. Оставшиеся в Москве сотрудники продолжали работать и защищать музей. Они наладили охрану здания, ввели ночные дежурства, светомаскировку.
Сотни тысяч экспонатов в первые дни войны удалось сохранить только благодаря перемещению их в подвалы. За все годы войны Исторический музей был закрыт для посещения всего на восемь дней.
Ранее сообщалось, что более 700 школьников уже приняли участие в поэтическом онлайн-проекте Мосгорпарка, посвященном 75-летию Победы и Году памяти и славы в России. Работы участников проекта "Парковый стихоговоритель: дети о Победе" будут принимать до 6 мая.
МХТ имени Чехова запустит театральный марафон. Театр покажет спектакли "Пролетный гусь" Марины Брусникиной и "Возвращение" режиссера Юрия Еремина. Представления состоятся 9 мая. Увидеть их можно будет либо в социальных сетях, либо на YouTube-канале творческого объединения.
Ранее президент России Владимир Путин распорядился перенести подготовку и проведение парада Победы на Красной площади из-за эпидемии коронавируса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что решение о переносе парада далось Путину непросто.
Также стало известно, что акция "Бессмертный полк" в этом году состоится в онлайн-формате. Трансляцию запустят в регионах России 9 мая в 11 утра по местному времени.
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