МХТ имени Чехова запустит театральный марафон ко Дню Победы

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Московский художественный театр (МХТ) имени Чехова проведет театральный марафон, посвященный Дню Победы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Представления состоятся 9 мая. Увидеть их можно будет либо в социальных сетях, либо на YouTube-канале творческого объединения.

"Выступления запланированы в 12:00, 15:00 и 19:00. Собираемся показать спектакли, связанные с войной, – это "Пролетный гусь" Марины Брусникиной и "Возвращение" режиссера Юрия Еремина", – сообщили в пресс-службе театра. Также в МХТ имени Чехова пройдет вечер военных песен.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился перенести подготовку и проведение парада Победы на Красной площади из-за эпидемии коронавируса. Новая дата шествия на данный момент не установлена.

Из-за COVID-19 некоторые мероприятия к празднику пройдут в онлайн-формате. Так, об этом объявили организаторы акции "Бессмертный полк". А в московском Музее Победы 9 мая дистанционно представят новую экспозицию.

