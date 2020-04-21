Студенты ГИТИСа исполнят военные песни онлайн в преддверии Дня Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Студенты Российского института театрального искусства (ГИТИС) хором споют военные песни в режиме онлайн в преддверии Дня Победы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ректора института Григория Заславского.

Он рассказал, что исполнять песни будут студенты института из разных регионов, всего в проекте примут участие порядка 200–300 человек. Заславский подчеркнул, что сейчас они работают над песней "Десятый наш десантный батальон", к которой уже подключились 20 человек.

"Мы хотим, чтобы голоса как можно большего количества человек объединились в каждой песне, их склеят таким образом, чтобы получилось подобие хора. Таких роликов будет несколько по разным песням. Начнем постепенно выкладывать видео в преддверии Дня Победы", – пояснил Заславский.

Он добавил, что студенты также записывают тематические песни и выкладывают в интернет мини-фильмы, связанные с переходом россиян в режим самоизоляции. По его словам, в интернет уже выложен ролик с песней "Пересидим карантин", которую исполняют студенты и выпускники на русском и татарском языках.

Кроме того, ГИТИС совместно с Щукинским институтом запустили проект под названием "Изолента", где выкладываются короткие видеоролики про любовь онлайн с продолжительностью не более пяти минут.

"Сюжеты пишут студенты – драматурги Щукинского института, а наши ребята все это разыгрывают, снимают и тоже публикуют. В этом и состоит наша волонтерская деятельность", – заключил ректор ГИТИСа.

Ранее Мосгорпарк запустил поэтический онлайн-проект ко Дню Победы. Видео со стихотворениями будут размещены на страницах Мосгорпарка в социальных сетях и в сообществах парков культуры и отдыха, которые подконтрольны столичному департаменту культуры.

На прошлой неделе Владимир Путин отложил подготовку к параду Победы и шествие Бессмертного полка на фоне ситуации с коронавирусом. При этом глава государства пообещал, что эти мероприятия обязательно состоятся. Точную дату в Кремле объявят позднее.

