Студенты ГИТИСа исполнят военные песни онлайн в преддверии Дня Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Студенты Российского института театрального искусства (ГИТИС) хором споют военные песни в режиме онлайн в преддверии Дня Победы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ректора института Григория Заславского.
Он рассказал, что исполнять песни будут студенты института из разных регионов, всего в проекте примут участие порядка 200–300 человек. Заславский подчеркнул, что сейчас они работают над песней "Десятый наш десантный батальон", к которой уже подключились 20 человек.
"Мы хотим, чтобы голоса как можно большего количества человек объединились в каждой песне, их склеят таким образом, чтобы получилось подобие хора. Таких роликов будет несколько по разным песням. Начнем постепенно выкладывать видео в преддверии Дня Победы", – пояснил Заславский.
Он добавил, что студенты также записывают тематические песни и выкладывают в интернет мини-фильмы, связанные с переходом россиян в режим самоизоляции. По его словам, в интернет уже выложен ролик с песней "Пересидим карантин", которую исполняют студенты и выпускники на русском и татарском языках.
Кроме того, ГИТИС совместно с Щукинским институтом запустили проект под названием "Изолента", где выкладываются короткие видеоролики про любовь онлайн с продолжительностью не более пяти минут.
"Сюжеты пишут студенты – драматурги Щукинского института, а наши ребята все это разыгрывают, снимают и тоже публикуют. В этом и состоит наша волонтерская деятельность", – заключил ректор ГИТИСа.
Ранее Мосгорпарк запустил поэтический онлайн-проект ко Дню Победы. Видео со стихотворениями будут размещены на страницах Мосгорпарка в социальных сетях и в сообществах парков культуры и отдыха, которые подконтрольны столичному департаменту культуры.
На прошлой неделе Владимир Путин отложил подготовку к параду Победы и шествие Бессмертного полка на фоне ситуации с коронавирусом. При этом глава государства пообещал, что эти мероприятия обязательно состоятся. Точную дату в Кремле объявят позднее.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: