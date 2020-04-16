Мосгорпарк запустил поэтический онлайн-проект ко Дню Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве стартовал поэтический онлайн-проект "Парковый стихоговоритель: дети о Победе". Акцию к 75-летнему юбилею Победы запустили специалисты Мосгорпарка, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Проект рассчитан на детей и подростков до 18 лет.
"Цель проекта "Парковый стихоговоритель: дети о Победе" – с помощью стихов рассказать юным москвичам о подвиге, который 75 лет назад совершили их прадеды. Участие в онлайн-проекте позволит ребятам глубже погрузиться в историю Великой Отечественной войны, а также прочувствовать важность этого исторического периода", – говорится на портале.
Чтобы принять участие в поэтическом онлайне, необходимо записать горизонтальное видео, в котором ребенок читает стихотворение о Великой Отечественной войне. Готовые ролики нужно отправлять на pr@mosgor-park.ru.
Видео со стихотворениями будут размещены на страницах Мосгорпарка в социальных сетях и в сообществах парков культуры и отдыха, которые подконтрольны столичному департаменту культуры. Первая публикация "Паркового стихоговорителя" запланирована на 20 апреля.
Ранее в апреле сообщалось, что в честь 75-летнего юбилея Победы информационное агентство России ТАСС и радио "Комсомольская правда" запустили совместный проект. В прямом эфире прозвучат отрывки из самых важных сообщений агентства.
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