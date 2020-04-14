Музеи Московского Кремля запустили мультимедийный онлайн-проект

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Музеи Московского Кремля открыли новый сайт, который совмещает образовательные лекции и виртуальные прогулки. Об этом сообщает РИА Новости.

Сейчас для онлайн-туров доступны Оружейная палата, Патриарший дворец и другие музейные коллекции.

"На время приостановки посещения Московского Кремля интернет-пользователи могут познакомиться с разными направлениями музейной деятельности, посетив новый сайт staytuned.kreml.ru", – сообщили в музейной пресс-службе.

Медиапроекты на сайте разделены по темам. Помимо музейных фондов, можно ознакомиться с подразделом "Фильмы". Здесь собраны документальные проекты, созданные в разные годы. Раздел "Угадайка" посвящен интерактивному досугу – викторинам.

Ранее сообщалось, что 17 столичных парков подготовили онлайн-мероприятия для горожан. К проекту присоединились Парк Горького, музей-заповедник "Царицыно" и районные природные территории.

