Онлайн-мероприятия подготовили 17 парков Москвы для столичных жителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы
17 столичных парков подготовили различные онлайн-мероприятия для горожан, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В частности, Парк Горького подготовил виртуальную программу по обзору партерной части комплекса. Пользователи смогут узнать и историю появления "Острова танца". А в социальных сетях парка "Царицыно" москвичи смогут "пройтись" по онлайн-выставке "Monument du costume. Картины жизни XVIII столетия".
Парк "Фили" организует для желающих творческий мастер-класс российской исполнительницы джаза Этери Бериашвили. "Северное Тушино" предлагает москвичам окунуться в атмосферу фотовыставки "Дверь во Вселенную открыта". А парки "Ходынское поле" и Бабушкинский представят интересную спортивную программу в онлайн-режиме. Также Перовский парк предложит позаниматься спортом по видеотренировкам инструктора Олеси Гончаровой, а "Сокольники" предоставят возможность посмотреть, как заниматься кроссфитом.
В аккаунтах сада "Эрмитаж" в социальных сетях москвичи смогут посмотреть видеотренировки по гимнастике. Измайловский парк же предложит культурную программу в виде творческого мастер-класса художника Евгения Глобченко, как и парк искусств "Музеон", который позволит москвичам совершить виртуальную прогулку по дому Третьяковых.
Ценители столичной культуры смогут интересно провести время в аккаунтах социальных сетей музея-усадьбы "Кусково". Там пользователям предложат "прогуляться" по залам дворца графа Шереметева. Кроме того, усадьба Воронцово проведет лекцию, посвященную биографии знаменитого русского художника-живописца Виктора Васнецова.
В связи с введенным в Москве режимом самоизоляции все культурные учреждения столицы в настоящий момент закрыты. В связи с этим они предлагают горожанам различные программы в виртуальном пространстве.
Так, портал мэра и правительства Москвы запустил проект "Культурная Москва онлайн", в котором представлены наиболее интересные городские мероприятия, которые проведут в виртуальном режиме.
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