Пушкинский музей запускает онлайн-проект "100 способов прожить минуту"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
ГМИИ имени Пушкина запускает проект "100 способов прожить минуту". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу музея.
Сотрудники музея рассказали, что в рамках проекта художники, кураторы и известные искусствоведы расскажут посетителям о своей жизни в период самоизоляции, а также поведают о главных произведениях и творческом процессе.
"Герои проекта открывают двери мастерских и домов, в которых их застала изоляция, чтобы поделиться с аудиторией Пушкинского музея очень личным опытом осознанного переживания времени и уединения", – рассказали в пресс-службе.
Бесплатные материалы будут распределены по трем тематическим блокам: "Время: категория созерцания", "Медиакарантин" и "Цифровой обмен". Все истории деятелей культуры будут находиться в открытом доступе на сайте музея.
Виртуальные мероприятия подготовили и другие культурные центры Москвы. Дом культуры "Гайдаровец" открыл виртуальные выставки, посвященные творчеству современных художников. Свою онлайн-программу организовали культурный центр ЗИЛ и территориальная клубная система "Орехово".
Собственная онлайн-программа есть и у Московского многофункционального культурного центра. А Музей Москвы запустил серию онлайн-бесед для родителей "Мы сегодня дома".
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