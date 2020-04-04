Культурные центры Москвы подготовили ряд онлайн-мероприятий

Культурные центры Москвы подготовили различные онлайн-мероприятия, рассчитанные на горожан всех возрастов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Так, Дом культуры "Гайдаровец" подготовил виртуальные выставки, посвященные творчеству современных художников. В частности, уже сейчас москвичи могут посмотреть работы художника-абстракциониста Любови Симоновой, представленные в рамках экспозиции "Цвет в форме". Кроме того, желающие смогут увидеть выставку "Стражи улиц" авторства фотохудожника Дарьи Жаровой, которая посвящена декору городских зданий.

6 апреля откроют экспозицию "Бумажный бум. Коллаж". На ней представят иллюстрации к музыкальным и стихотворным произведениям современных авторов, созданные художником Ариной Agora.

Кроме того, "Гайдаровец" подготовил видеопроект "Басманные посиделки", в рамках которого с 31 марта по 4 апреля выходят познавательные фильмы, посвященные истории Москвы и, в частности, Басманного района.

Свою онлайн-программу подготовила Территориальная клубная система "Орехово". В частности, посетители социальных сетей учреждения смогут посмотреть лекцию искусствоведа Ирины Кравченко, посвященной жизни и философи нидерландского художника Винсента Ван Гога. А онлайн-показ спектакля "Эскапада изгоя", который является психологическим переосмыслением биографии творца, желающие смогут посмотреть 4 апреля в 18:00.

Культурный центр ЗИЛ также порадует виртуальных посетителей видеозаписью концерта солистки джазового оркестра имени Олега Лундстрема Анны Бутурлиной "Первый весенний джаз". Она также известно тем, что озвучивала песни Эльзы, главной героини мультфильмов дилогии "Холодное сердце", для русского дубляжа.

Московский многофункциональный культурный центр подготовил обширную детскую программу. В частности, сотрудники учреждения запустили серию подкастов "Чтения с рыжим котом". Он предназначен для детей от трех до четырех лет и является авторским проектом журналиста Анны Ярлыковой. В настоящий момент в рамках серии цже представлены произведения Самуила Маршака и Константина Паустовского. С 4 апреля доступны сказки датского писателя Ганса Христиана Андерсена.

Культурный центр "Интеграция" порадует посетителей мастер-классами для детей. В частности, в социальных сетях учреждения 6 апреля в 12:00 будет представлен виртуальный урок для раннего развития "Разноцветная страна", который рассчитан на детей в возрасте от одного года до трех лет. 8 апреля запланирован мастер-класс по актерскому мастерству, а 13 апреля желающие смогут изготовить различные украшения с помощью подручных предметов в рамках занятия "Брошь-птица".

Сотрудники культурного центра "Марьина Роща" проводят онлайн-занятия по космической тематике. В сети уже доступен ролик, посвященный изготовлению фигурки ракеты с помощью техники оригами. А 7 апреля в 18:00 желающие смогут научиться создавать летающую тарелку из бумаги. Желающих ждут и другие онлайн-мероприятия, связанные с темой космоса.

В связи с введенным в столице режимом самоизоляции и ранее изданными указами мэра Москвы Сергея Собянина о закрытии культурных учреждений они создают обширные онлайн-программы для горожан.

Так, Музей космонавтики анонсировал проведение интернет-турнира по шахматам, а Музей военной формы готовит историческую лекцию. "Москвариум" подготовил познавательные видеоматериалы о водных обитателях.