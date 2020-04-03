"Москвариум" подготовил познавательные видеоматериалы о водных обитателях

07:50
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
"Москвариум" на ВДНХ запускает серию познавательных фильмов о водных обитателях, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Видеоматериалы начали публиковать на YouTube-канале океанариума и на официальных страницах центра в социальных сетях. Сам же комплекс сейчас закрыт.
В сюжетах рассказывают о самых необычных водных обитателях “Москвариума”, рационе их питания, а также распорядке дня и особенностях их взаимоотношений с людьми.
"Совершать путешествия по разным акваториям нашей планеты, знакомиться с удивительными обитателями Мирового океана теперь можно из дома, сидя за компьютером или наблюдая за происходящим на экране любого гаджета", – рассказали в "Москвариуме".
Видео размещают на YouTube-канале и в социальных сетях в 12:00 несколько раз в неделю. Онлайн-программа центра "Энциклопедия Мирового океана" будет пополняться в течение ближайших месяцев.
Ранее столичные театры "Современник", МХТ имени Чехова и "Практика" сообщили о старте онлайн-проектов в связи с ограничениями при проведении публичных мероприятий из-за коронавируса.
Так, в МХТ имени Чехова запустили рубрику "Наш ответ карантину", в рамках которой актеры будут делиться со зрителями своей жизнью вне театра.
Театр "Практика" анонсировал спектакль мастерской Кудряшова "Созвездия". А "Современник" запустил антивирусный онлайн-проект "Доктор Чехов".
Президент РФ Владимир Путин продлил нерабочие дни до конца апреля. В России сейчас зарегистрировано 3548 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах, на Москву приходится большая их часть – 2475. Выписаны по выздоровлении за сутки 45 человек, 25 из них – в Москве. Итого выписаны из больниц 235 человек.
"Жизнь в большом городе": "нарушители режима"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: