"Москвариум" подготовил познавательные видеоматериалы о водных обитателях

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Москвариум" на ВДНХ запускает серию познавательных фильмов о водных обитателях, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Видеоматериалы начали публиковать на YouTube-канале океанариума и на официальных страницах центра в социальных сетях. Сам же комплекс сейчас закрыт.

В сюжетах рассказывают о самых необычных водных обитателях “Москвариума”, рационе их питания, а также распорядке дня и особенностях их взаимоотношений с людьми.

"Совершать путешествия по разным акваториям нашей планеты, знакомиться с удивительными обитателями Мирового океана теперь можно из дома, сидя за компьютером или наблюдая за происходящим на экране любого гаджета", – рассказали в "Москвариуме".

Видео размещают на YouTube-канале и в социальных сетях в 12:00 несколько раз в неделю. Онлайн-программа центра "Энциклопедия Мирового океана" будет пополняться в течение ближайших месяцев.

Ранее столичные театры "Современник", МХТ имени Чехова и "Практика" сообщили о старте онлайн-проектов в связи с ограничениями при проведении публичных мероприятий из-за коронавируса.

Так, в МХТ имени Чехова запустили рубрику "Наш ответ карантину", в рамках которой актеры будут делиться со зрителями своей жизнью вне театра.

Театр "Практика" анонсировал спектакль мастерской Кудряшова "Созвездия". А "Современник" запустил антивирусный онлайн-проект "Доктор Чехов".

Президент РФ Владимир Путин продлил нерабочие дни до конца апреля. В России сейчас зарегистрировано 3548 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах, на Москву приходится большая их часть – 2475. Выписаны по выздоровлении за сутки 45 человек, 25 из них – в Москве. Итого выписаны из больниц 235 человек.

