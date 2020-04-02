Эксперт рассказал, как организовать праздник в условиях самоизоляции

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Основатель event-агентства, учредитель Национальной ассоциации организаторов мероприятий Сергей Князев рассказал Москве 24, как нетривиально отметить свой день рождения в условиях самоизоляции. Эксперт уверен: современные технологии позволят сделать праздник незабываемым.

Князев отметил, что развлекательные онлайн-сервисы появились еще в конце 2018 года. Тогда в свободной продаже в большом количестве стали доступны недорогие очки виртуальной реальности и, соответственно, контент к ним. Огромной популярностью, по словам эксперта, до сих пор пользуются программы, которые позволяют побывать в исторических местах, музеях, на культурных событиях.

"Это замечательные программы, позволяющие человеку надеть виртуальные очки и гулять по залам Лувра, Эрмитажа, посещать оперную сцену в Ла Скала, быть буквально зрителем на мюзиклах в Лондоне, в Штатах", – рассказывает Князев.

Позже появились более современные интерпретации. Как уточнил спикер, сейчас у любого желающего есть возможность виртуально побывать на концерте любимого исполнителя. "Вы надеваете очки и оказываетесь на концерте, к примеру, одного из наших российских рэперов, где в зале, помимо вас, еще 1000 человек. Все танцуют и подпевают, и вы можете делать то же самое. Единственное отличие от реальности – это иллюзия того, что вы там", – считает Князев.

Он уточнил, что сейчас любой желающий может заказать такой девайс с бесконтактной доставкой на дом, а все приложения скачать через интернет.

Князев рассказал, что в данном сервисе доступны не только экскурсии или концерты, но и полноценные квесты для всей семьи. Все домочадцы могут дружно оказаться на Марсе или погулять с динозаврами, одновременно выполняя задания. По мнению Князева, это не только способ развлечения, но и возможность решить внутрисемейные проблемы.

Игра выстроена таким образом, что вам необходимо друг с другом взаимодействовать. Хотите вы того или нет, происходит сплочение. "Потому что, если вы не будете взаимодействовать, вы все время будете оставаться в проигрыше. И наоборот. Это можно использовать на регулярной основе, особенно в условиях самоизоляции, когда люди заперты в четырех стенах. Если семья хотя бы час-два будет играть, то это будет вскрывать какие-то семейные проблемы и может помочь их преодолеть, что немаловажно", – считает профессионал.

Помимо этого, Князев заявил, что сейчас организаторы мероприятий уже начали перестраиваться под формат онлайн. По его словам, можно воспользоваться крупными площадками и устроить так называемую конференцию, назначив ее на определенное время и сообщив об этом своим друзьям.

Он уточнил, что данные сервисы предоставляют возможность создавать самые разнообразные индивидуальные фоны трансляции. "Например, сидит человек на фоне тропического острова, плещется океан, шумят пальмы, полная иллюзия того, что человек находится на райском острове. Он может при этом надеть гавайскую рубашку, взять бокал с коктейлем", – приводит пример Князев.

Эксперт обратил внимание на разнообразие фонов, что позволит устроить тематическую вечеринку. Он отметил, что сейчас есть возможность подключить к данной конференции аниматора.

"Если вы хотите организовать мероприятие и хотите все это время не просто просидеть за экранами, а что-то делать, то у вас есть возможность обратиться в профильные агенства", – советует организатор мероприятий.

Князев уточнил, что соответствующие специалисты могут предоставить полноценный комплекс развлечений для любого количества человек не хуже офлайн-мероприятия.

Ранее в Госдуме призвали россиян устраивать в дни рождения безалкогольные онлайн-вечеринки. Такую меру член комитета ГД по охране здоровья Борис Менделевич предложил ввести на время самоизоляции. Согласно инициативе депутата, к празднованию значимых дат в условиях самоизоляции можно и нужно подходить нестандартно. К примеру, организовать онлайн-вечеринку и всем вместе спеть в караоке.

Владимир Путин продлил нерабочие дни до конца апреля в связи с угрозой распространения нового коронавируса. В связи с вирусом Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу. В частности, мэр распорядился о соблюдении самоизоляции горожанами всех возрастов. Также москвичей обязали соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Подобные меры вслед за столицей ввели и в ряде регионов страны.

Кроме того, в Москве отменены все развлекательные, спортивные и культурные мероприятия, закрылись все кафе и рестораны.

В России на данный момент зарегистрировано 3548 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах. Выписаны по выздоровлении за сутки 45 человек, 25 из них – в Москве. Итого выписаны из больниц 235 человек.