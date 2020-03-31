Более 110 тыс человек присоединилось к онлайн-проекту #Москвастобой

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Фото: depositphotos/4masik
Более 110 тысяч человек присоединилось к онлайн-проекту #Москвастобой. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"За первую неделю аудитория только на официальном сайте, не считая сайтов и социальных сетей всех партнеров, превысила 110 тысяч человек", – рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Она добавила, что к проекту уже присоединилось более 20 музеев, образовательных и выставочных площадок. Всего для пользователей доступно более 70 виртуальных экскурсий. Больше всего онлайн-посетителей набралось на обзорной экскурсии по Московскому зоопарку.
Также интерес у пользователей вызывали экскурсии Третьяковской галереи, Пушкинского музея, музея современного искусства "Гараж", Московского планетария и Музея русского импрессионизма. Ежедневно на сайте появляются все новые экскурсии, мастер-классы и другие онлайн-мероприятия.
Многие и другие учреждения перевели свою активность в виртуальное пространство. Желающие могут посмотреть онлайн-лекции по истории, архитектуре и археологии на Youtube-канале Мосгорнаследия.
В МХТ имени Чехова запустили рубрику "Наш ответ карантину", в рамках которой актеры делятся со зрителями своей жизнью вне театра. Театр "Практика" анонсировал спектакль мастерской Кудряшова "Созвездия". А "Современник" запустил антивирусный онлайн-проект "Доктор Чехов".
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