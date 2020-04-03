Музей военной формы организует онлайн-лекцию по истории

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Музей военной формы Российского военно-исторического общества проведет первую онлайн-лекцию по истории России и мировой цивилизации. Мероприятие состоится в рамках нового проекта "Будь в форме #слушаймузей", заявили Агентству "Москва" представители РВИО.



"Лекторий музея военной формы – новый просветительский проект, направленный на привлечение внимания широкой аудитории к истории и культуре как нашей страны, так и других стран мира", – рассказали в пресс-службе организации.



Первая лекция пройдет в субботу, 4 апреля. По словам организаторов, слушателям расскажут об истории России, культурном наследии страны, а также философии, религии и социологии.

Ранее сообщалось, что Музей Москвы запустит дистанционный видеопроект для школьников.