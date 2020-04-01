Около 40 тысяч экспонатов столичных музеев можно увидеть в онлайн-каталогах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В онлайн-каталогах столичных музеев можно увидеть книгу о лекарствах XVI века и бусы Марины Цветаевой. Все желающие могут посмотреть оцифрованные музейные экспонаты благодаря проекту "Музейная Москва онлайн". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Проект "Музейная Москва онлайн" запущен в 2017 году. Сейчас он объединяет коллекции 36 городских культурных площадок. Посетите виртуальные выставки и изучайте собрания знаменитых музеев прямо из дома. Около 40 тысяч экспонатов уже оцифровано и доступно для всех желающих", – приводятся в материале слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Больше всего оцифрованных экспонатов представлено Государственным биологическим музеем имени Тимирязева. В онлайн-каталоге опубликовано 15,6 тысячи экспонатов.

Отмечается, что первое место в пятерке крупнейших онлайн-коллекций по количеству оцифрованных экспонатов занимает Государственный биологический музей имени Тимирязева. Среди 15,6 тысячи опубликованных в онлайн-каталоге фото предметов можно увидеть изображения книг, живописных и графических работ, скульптур, биологических муляжей, гербариев, а также археологических находок. Так, увидеть можно рукописную книгу 1564 года на польском языке "Лекарства, собранные врачом паном Яном Пилецким".

Музей-панорама "Бородинская битва" представил альбомы с рисунками начала XX века на тему Отечественной войны 1812 года, образцы оружия и предметы быта того времени. Все желающие могут посмотреть более 11 тысяч экспонатов.

Музей Москвы занимает третьем место по количеству оцифрованных экспонатов. Это основная площадка музейного объединения, в которую входят несколько музеев, в которых представлены посвященные городу экспонаты. Как отмечается, это Музей археологии Москвы, Старый английский двор, музей истории "Лефортово" и Центр Гиляровского.

В онлайн-каталоге можно посмотреть планы и карты города XVI–XX веков, работы мастера документальных фотографий Михаила Дашевского. Также там представлен фрагмент белокаменной колонны XVI века, найденный в кладке стены Белого города на Хохловской площади, и другие предметы, найденные в ходе раскопок.

Увидеть онлайн можно и хранилища Государственного музея истории ГУЛАГа. В экспозицию вошли 1,6 тысячи предметов.

В онлайн-экспозиции Дома-музея Марины Цветаевой все желающие могут увидеть 1,4 тысячи предметов, включая семейные фотографии поэтессы. Также в каталоге есть фото личных вещей Цветаевой – коралловых бус и платья, а также медного ковша XVIII века, который хранился в семье поэтессы.

Ранее стало известно, что онлайн-лекции, мастер-классы и видеоэкскурсии будут доступны в социальных сетях учреждений ВДНХ на время закрытия комплекса. В частности, 2 апреля в 13:00 можно будет совершить онлайн-прогулку по музею ВДНХ. Желающие смогут узнать много нового из истории открытия и дальнейшей жизни комплекса.

Кроме того, на странице ВДНХ в "Одноклассниках" можно изучить познавательную программу, посвященную центру славянской письменности "Слово". Также в рамках работы учреждения на страницах ВДНХ и "Слова" в сети Instagram появятся образовательные мультфильмы и видеоролики о русском алфавите.

Специальную программу подготовили и для интересующихся морскими обитателями. "Москвариум" с 3 апреля будет размещать на своем канале в Youtube показательные кормления различных экзотических рыб. Кроме того, для москвичей опубликуют познавательные видеоролики, где специалисты расскажут о жизни обитателей "Москвариума".

Москвичи смогут посмотреть в онлайн-режиме и на жизнь "Городской фермы". Школа проведет и мастер-классы, на которых расскажут, как своими руками сделать из стекла брошь, подвеску, картину или бусину. Кроме того, центр развития карьеры "Техноград" подготовил цикл видеолекций, посвященный организации рабочего пространства дома во время карантина.

В связи с распространением коронавирусной инфекции учреждения столицы перешли на удаленный режим работы, открыв для горожан образовательные курсы, лекции, интерактивные программы.

29 марта Собянин выпустил указ о дополнительных мерах по предотвращению пандемии COVID-19 в Москве. В частности, столичные жители не могут покидать дома за исключением особых случаев, прописанных в указе. В ближайшее время будет введена система спецпропусков, которые будут позволять жителям выходить из дома. Также москвичей обязали соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.