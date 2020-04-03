Музей Москвы запустит дистанционный видеопроект для школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Дистанционный видеопроект для школьников Москвы и регионов #БудуКакДед стартует в Музее Победы. По информации представителей учреждения, присоединиться к акции можно с 5 апреля, передает Агентство "Москва".

"Запуск запланирован в рамках долгосрочной программы "Школьный музей Победы". Организаторами онлайн-проекта стали школа № 1306 – Школа молодых политиков, Музей Победы и Российская ассоциация содействия ООН", – заявили в пресс-службе столичного музея.

Ожидается, что в рамках проекта ученикам расскажут истории о прадедах и прабабушках. Ученикам нужно записать ролик продолжительностью не более трех минут. Рассказ о родственнике – участнике Великой Отечественной войны нужно сопроводить показом снимков героев или других семейных реликвий времен войны.

Ранее сообщалось, что выставка в честь 75-летия Победы откроется в Москве.